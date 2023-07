Fest-Noz et feu d’artifice Place Léo Lagrange, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France, Saint-Jouan-des-Guérets (35) Fest-Noz et feu d’artifice Place Léo Lagrange, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France, Saint-Jouan-des-Guérets (35), 13 juillet 2023, . Fest-Noz et feu d’artifice Jeudi 13 juillet, 21h00 Place Léo Lagrange, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France, Saint-Jouan-des-Guérets (35) Gratuit Grand fest noz gratuit en plein air et sur parquet avec Storvan, les Frères Mahévas et Jaï. >> STORVAN : groupe incontournable de la scène bretonne durant les années 80-90, Storvan fait son retour pour une série de festoù-noz cet été. Avec Christian FAUCHEUR (Bombarde), Hervé GUILLO (Flûte traversière en bois), Frédéric Samzun (Violon), Erwan MOAL (Guitare). >> LES FRERES MAHÉVAS : les Frères Mahévas (bombarde et cornemuse) vivent la musique bretonne. Ils ont été sacrés plusieurs fois champions de Bretagne. Leur musique, presque génétique, séduit invariablement le public. >> JAÏ : deux drôles d’oiseaux du Penthièvre (le jaï, c’est le geai en gallo) qui aiment à parcourir les répertoires de Haute et Basse-Bretagne avec une sacrée belle patte… Avec Manon Gicquel (accordéon diatonique) et Nicolas Gicquel (flûtes, clarinette). PROGRAMME19h30 : ouverture de la buvette20h00 : ouverture de la restauration21h : début du fest noz23h30 : feu d’artifice23h50 : reprise du fest noz Rendez-vous place Léo-Lagrange (à côté du terrain de foot). Buvette et restauration sur place. Gratuit. source : événement Fest-Noz et feu d’artifice publié sur AgendaTrad Place Léo Lagrange, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France, Saint-Jouan-des-Guérets (35) Place Léo Lagrange, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43877 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

