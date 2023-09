Loto Amitiés d’Automne Place Léo Bouyssou Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle, 22 février 2024, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Ouvert à tous, adhérents ou non adhérents.

Venez nombreux ! Tentez votre chance et passez une agréable après-midi..

2024-02-22 fin : 2024-02-22 . .

Place Léo Bouyssou Centre Jean Jaurès

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open to all, members and non-members.

Come in great numbers! Try your luck and spend a pleasant afternoon.

Abierto a todos, socios y no socios.

¡Ven y únete a nosotros! Pruebe suerte y pase una tarde estupenda.

Offen für alle, ob Mitglieder oder Nichtmitglieder.

Kommen Sie zahlreich! Versuchen Sie Ihr Glück und verbringen Sie einen angenehmen Nachmittag.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Morcenx