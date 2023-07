Les Apéros Jazz de Touques Place Lemercier Touques, 7 juillet 2023, Touques.

Touques,Calvados

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts « jazzy » avec un nouvel artiste chaque semaine..

Vendredi 2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-08-25 21:00:00. .

Place Lemercier

Touques 14800 Calvados Normandie



Every Friday during the summer season, the Ville de Touques organizes jazzy concerts featuring a new artist every week.

Todos los viernes de la temporada de verano, Touques organiza conciertos de jazz con un artista nuevo cada semana.

Während der Sommersaison organisiert die Stadt Touques jeden Freitag « jazzige » Konzerte, bei denen jede Woche ein neuer Künstler auftritt.

