BROCANTE place Leclerc Homécourt, 10 septembre 2023, Homécourt.

Homécourt,Meurthe-et-Moselle

Organisée par Homécourt Handball et Val de l’Orne Football Club en partenariat avec la Ville de Homécourt

3€ par mètre

Inscription avant le 06/09. Tout public

Dimanche 2023-09-10 07:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. 0 EUR.

place Leclerc

Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Organized by Homécourt Handball and Val de l’Orne Football Club in partnership with the Town of Homécourt

3? per meter

Registration before 06/09

Organizado por el Homécourt Handball y el Val de l’Orne Football Club en colaboración con el Ayuntamiento de Homécourt

3? por metro

Inscripción antes del 06/09

Organisiert von Homécourt Handball und Val de l’Orne Football Club in Partnerschaft mit der Stadt Homécourt

3? pro Meter

Anmeldung vor dem 06/09

Mise à jour le 2023-07-13 par MILTOL