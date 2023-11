Fête de Printemps Place Leclerc et place de la République La Ferté Macé, 18 mai 2024, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

Animation culinaire et « battle des chefs »

stands de producteurs, exposition de voitures anciennes, animations ateliers démonstrations culinaires avec des chefs étoilés.

2024-05-18 10:00:00 fin : 2024-05-18 18:00:00. .

Place Leclerc et place de la République

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Culinary entertainment and « battle of the chefs

producer stands, vintage car exhibition, culinary workshops and demonstrations with Michelin-starred chefs

Entretenimiento culinario y « batallas de chefs

puestos de productores, exposición de coches antiguos, talleres de cocina y demostraciones con chefs galardonados con estrellas Michelin

Kulinarische Animation und « Battle of the Chefs »

stände von Produzenten, Ausstellung von Oldtimern, Animationen Workshops Kochvorführungen mit Sterneköchen

