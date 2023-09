Conférence Octobre Rose Place Leclerc Civray, 12 octobre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Conférence « Ensemble contre le concer: tout savoir sur le dépistage ».

Intervenante : Docteur Caroline Tournoux-Facon du CRCDC.

Rendez-vous à 18h30 à la salle annexe de la mairie de Civray..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . .

Place Leclerc

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conference « Together against cancer: everything you need to know about screening ».

Speaker : Doctor Caroline Tournoux-Facon from the RCDC.

Meeting at 6.30pm at the Civray town hall.

Conferencia « Juntos contra el cáncer: todo lo que hay que saber sobre el cribado ».

Ponente : Doctora Caroline Tournoux-Facon del RCDC.

Cita a las 18h30 en el anexo del ayuntamiento de Civray.

Konferenz « Gemeinsam gegen das Konzert: Alles über Vorsorgeuntersuchungen ».

Rednerin: : Dr. Caroline Tournoux-Facon vom CRCDC.

Treffpunkt: 18:30 Uhr im Nebenraum des Rathauses von Civray.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou