Randonnée Octobre Rose Place Leclerc Civray, 1 octobre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Parcours en rose : marchons pour la Vie.

Randonnée pédestre de deux circuits.

Rendez-vous sur la place Leclerc à 9h00..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Place Leclerc

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Pink route: Walk for Life.

Two circuits.

Meet at Place Leclerc at 9:00 am.

Ruta rosa: Walk for Life.

Dos circuitos.

Encuentro en la Place Leclerc a las 9h.

Strecke in Rosa: Wandern für das Leben.

Wanderung mit zwei Rundgängen.

Treffpunkt auf dem Place Leclerc um 9.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou