Exposition photos street art
15 avril 2023
place Leclerc 44500 La baule escoublac

Cette exposition met en lumière l’art urbain et les œuvres de street art les plus fascinantes et les plus inspirantes. Vous serez émerveillés par les détails complexes des graffitis, les fresques murales vibrantes et les installations urbaines audacieuses qui ont transformé les espaces publics en galeries d’art. Cette exposition est une célébration de la créativité et de l’expression artistique dans l’espace urbain. Elle montre comment le street art peut transformer les espaces publics, créer des conversations et inspirer de nouvelles façons de voir et de penser notre environnement urbain. Nous espérons que cette exposition vous inspirera à explorer la ville et à découvrir les merveilles du street art.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T09:00:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

