Exposition Cyril Benoit – Angels a new chance for children place leclerc 44500 La baule escoublac, 4 mars 2023, La baule escoublac.

Exposition Cyril Benoit – Angels a new chance for children 4 mars – 9 avril place leclerc 44500 La baule escoublac Entrée libre: 0

Angels est une organisation à but, dirigée par SANDANA GALLERY, qui utilise la narration multimédia pour documenter les efforts humanitaires dans le monde.

En tant que service de communication externe pour les défenseurs des droits de l’enfant, nos photographies et documentaires mettent en lumière les individus et les causes qu’ils représentent et sont conçus comme des outils pour encourager le grand public et ceux qui détiennent le pouvoir pour agir.

En collaboration avec des partenaires et des organisations de défense des droits de l’enfant, nous sélectionnons des problèmes sociaux et civils importants qui nécessitent une sensibilisation urgente.

A ce jour, nous avons, entre autre, produit en collaboration avec la Fondation Frédéric GAILLANNE, le couloir humanitaire de MEDIKA à la frontière ukrainienne, le chirurgien cardiaque pédiatrique et l’association des soignants les p’tits doudous des photographies et documentaires exposés ce jour.

place leclerc 44500 La baule escoublac place leclerc 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-cyril-benoit-angels-a-new-chance-for-children-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:30:00+01:00 – 2023-03-04T12:30:00+01:00

2023-04-09T14:30:00+02:00 – 2023-04-09T18:30:00+02:00

CULTURE EXPOSITION