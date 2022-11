Exposition Noël Magique : Doodle Mania par pmh place leclerc 44500 La baule escoublac, 3 décembre 2022, La baule escoublac.

Exposition Noël Magique : Doodle Mania par pmh 3 décembre 2022 – 1 janvier 2023 place leclerc 44500 La baule escoublac

Entrée libre: 0

place leclerc 44500 La baule escoublac

PMH est un artiste français. Il a créé et développé son propre style de doodles: des motifs et des formes qui se croisent et s’entremêlent et qui, comme le ferait un « lierre graphique », viennent s’emparer d’un espace (une toile, un mur, un objet…). À une époque où tout le monde est virtuellement connecté, en permanence, il rappelle à travers ses créations et son « chaos organisé » à quel point les liens concrets, réels, et authentiques entre nous sont essentiels pour une véritable harmonie.



2022-12-03T14:30:00+01:00

2023-01-01T20:00:00+01:00