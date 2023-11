Ulysse Parade place le morillon Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Ulysse Parade place le morillon Montreuil, 20 décembre 2023, Montreuil. Ulysse Parade Mercredi 20 décembre, 14h30 place le morillon gratuit et tout public, ateliers sur inscription à spectacles@anthropologues.com ou au 07 77 49 69 83 Après le succès du spectacle Pirates joué en août 2023, Les Anthropologues sont de retour sur la place Le Morillon à Montreuil, cette fois-ci pour réaliser une parade épique inspirée de l’Odyssée d’Ulysse. Les familles sont invitées à rejoindre le cortège, auprès de 4 comédiens et leurs marionnettes pour revivre les péripéties du mythique héros de l’antiquité greque : sirènes tentatrices, guerre de Troie, cyclope géant… 14h30 : atelier de manipulation de marionnettes en vue de la parade. Gratuit sur inscription.

16h : démarrage du cortège, durée 1h30 Rejoignez l’Odyssée d’Ulysse ! Ce projet est réalisé dans le cadre de Temps d’Aventure, un projet intergénérationnel avec le soutien actif de la médiathèque Daniel Renoult du Centre Social Espéranto et de l’Antenne des Blancs-Vilains. place le morillon place le Morillon 93100 montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « spectacles@anthropologues.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 77 49 69 83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

