Pirates ! Vues d’en eau place le morillon Montreuil, 25 août 2023, Montreuil.

Une petite fille qui n’a jamais vu la mer part libérer l’eau de pluie confisquée par un méchant pirate. Son aventure sensibilise au parcours d’une goutte d’eau et à la pollution plastique des océans.

Les 25 et 27 août 2023, la compagnie montreuilloise Les Anthropologues partent à l’abordage de la place du Morillon (Montreuil, 93) avec leur spectacle tout public et gratuit Pirates ! Vues d’en eau.

Avant chaque représentation, Les Anthropologues animeront des ateliers escrime et fabrication de mobiles en matériaux de récupération, pour les jeunes entre 6 et 15 ans. Celles et ceux qui auront participé à l’atelier escrime pourront même participer à une scène du spectacle.

Les ateliers et le spectacle sont gratuits et ouverts à tous : familles, groupes de centres de loisirs

Horaires :

Vendredi 25 août, atelier à 14h suivi du spectacle à 15h

Dimanche 27 août, atelier à 15h30 suivi du spectacle à 16h30

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

© Nicolas Soloy & I.A.