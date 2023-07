MARCHÉ ALIMENTAIRE DE SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE Place Le Boulidou Saint-Clément-de-Rivière, 16 juillet 2023, Saint-Clément-de-Rivière.

Saint-Clément-de-Rivière,Hérault

Le marché de Saint-Clément-de-Rivière vous accueille le dimanche de 8h à 13h sur le Parking du Centre commercial Le Boulidou..

2023-07-16 08:00:00 fin : 2023-07-16 13:00:00. .

Place Le Boulidou

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie



The Saint-Clément-de-Rivière market welcomes you every Sunday from 8am to 1pm in the parking lot of the Centre commercial Le Boulidou.

El mercado de Saint-Clément-de-Rivière abre todos los domingos de 8:00 a 13:00 en el aparcamiento del centro comercial Le Boulidou.

Der Markt in Saint-Clément-de-Rivière empfängt Sie sonntags von 8:00 bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Le Boulidou.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT DU GRAND PIC ST LOUP