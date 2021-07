Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine PLACE L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

PLACE L’Azimut – Théâtre La Piscine, 23 mars 2022-23 mars 2022, Châtenay-Malabry. PLACE

du mercredi 23 mars 2022 au jeudi 24 mars 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Attention, talent à suivre ! Tamara Al Saadi, jeune metteuse en scène franco-irakienne. Sa pièce, PLACE, largement autobiographique, a conquis tous les cœurs au Festival IN d’Avignon 2019 !

Yasmine, une jeune femme née à Bagdad, se retrouve bloquée à Paris avec sa famille lorsque la première guerre du Golfe éclate.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Tamara Al Saadi L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T20:30:00 2022-03-23T22:00:00;2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T21:00:00

