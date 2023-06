La Famille Pinelli aux Gratte-ciel Place Lazare-Goujon Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne La Famille Pinelli aux Gratte-ciel Place Lazare-Goujon Villeurbanne, 12 juillet 2023, Villeurbanne. La Famille Pinelli aux Gratte-ciel Mercredi 12 juillet, 10h30 Place Lazare-Goujon Gratuit, réservation en ligne, enfants 4-6 ans accompagnés Le Rize a retrouvé l’album photo de la famille Pinelli, arrivée à Villeurbanne en 1934. Fais un voyage dans le temps à travers leurs souvenirs ! Laisse-toi conter son histoire, la découverte de son quartier et de son nouveau logement …

Départ place Lazare Goujon, devant le TNP, Villeurbanne

Catégories d'Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne
Lieu Place Lazare-Goujon
Adresse Place Lazare-Goujon à Villeurbanne
Ville Villeurbanne
Age min 4
Age max 99

