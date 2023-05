Cie Pernette – La mémoire de l’eau Place Lazare-Goujon, 16 juin 2023, Villeurbanne.

Cie Pernette – La mémoire de l’eau Vendredi 16 juin, 19h00 Place Lazare-Goujon Gratuit

Infatigable tête chercheuse, Nathalie Pernette ne cesse d’interroger les ponts entre la danse et les autres disciplines artistiques. Chorégraphe du groupe villeurbannais de la Biennale de la Danse en 2023 avec le projet WHAKAPAPA, elle s’affirme comme une figure incontournable du paysage chorégraphique national et international, aussi bien en salle que dans l’espace public. Après nous avoir impressionnés dans le cadre des Invites 2019 avec La figure du baiser et La figure de l’érosion, nous accueillons de nouveau la compagnie avec La Mémoire de l’eau. Ce spectacle est conçu comme un voyage, réel ou imaginaire, qui fait passer danseurs et spectateurs de la proximité, du bord de l’eau, à la surface et à la profondeur, jusqu’aux Abysses. Un voyage de l’insouciance du jeu, de la sensualité à la plongée dans un monde plus sombre, plus agité et secoué de peurs ancestrales…

Place Lazare-Goujon Place Lazare-Goujon à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ateliers-frappaz.com/events/compagnie-pernettela-memoire-de-leau/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T20:00:00+02:00

