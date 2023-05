La Grande Phrase Place Lazare-Goujon, 11 mai 2023, Villeurbanne.

La Grande Phrase Jeudi 11 mai, 16h15, 18h30 Place Lazare-Goujon gratuit

Ils sont quatre drôles de bibendums, aux costumes colorés, jouant sans complexe avec le public et le mobilier urbain. Malgré leurs corps boursouflés, ces personnages sont bien plus souples qu’il n’y paraît. La Grande Phrase déconditionne notre regard sur notre propre corps et déconstruit la vision du corps filiforme du danseur ainsi augmenté. Une « danse tout-terrain » qui libère la ville et l’espace public dans le monde entier.

Place Lazare-Goujon Place Lazare-Goujon à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T16:15:00+02:00 – 2023-05-11T17:00:00+02:00

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T18:31:00+02:00

G. Michallet