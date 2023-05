Cie Aérosculpture – Les étoiles Place Lazare-Goujon Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Cie Aérosculpture – Les étoiles Place Lazare-Goujon, 11 mai 2023, Villeurbanne. Cie Aérosculpture – Les étoiles 11 et 12 mai Place Lazare-Goujon Aérosculpture, compagnie à la renommée internationale, s’amuse à faire voler des objets improbables, créant des images spectaculaires et poétiques.

Avec les étoiles, ils inventent un nouveau signe du zodiaque, une nouvelle constellation et ils transforment le jour en nuit étoilée.

Les Étoiles jouent avec le soleil pour transformer le réel en scintillant au vent stellaire. Place Lazare-Goujon Place Lazare-Goujon à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T13:00:00+02:00 – 2023-05-11T23:00:00+02:00

