Fête foraine Place Lavault Thouars, 29 septembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Offrez vous un moment de détente avec les attractions et manèges qui seront présents tout le week-end. Attardez-vous aux divers stands, tels que jeux de tirs, pêche aux canards ou vente de friandises pour les plus gourmands..

2023-09-29 fin : 2023-10-01 . .

Place Lavault

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Treat yourself to a moment of relaxation with the attractions and rides that will be present all weekend. Linger at the various stands, such as shooting games, duck fishing or sale of sweets for the greediest.

Regálese un momento de relax con las atracciones y paseos que estarán presentes durante todo el fin de semana. Permanezca en los distintos puestos, como los juegos de tiro, la pesca de patos o la venta de golosinas para los más golosos.

Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung mit den Attraktionen und Fahrgeschäften, die das ganze Wochenende über vorhanden sind. Verweilen Sie an den verschiedenen Ständen wie Schießspielen, Entenangeln oder dem Verkauf von Süßigkeiten für die Naschkatzen.

Mise à jour le 2023-09-16 par Maison du Thouarsais