2023-12-09 – 2023-12-10

Du 9 au 18 Décembre: Marché de Noël



Les saveurs de Noël embaument le centre du village d’arômes de chocolat et de vin chauds. Les commerçants proposent des idées gourmandes pour vos réveillons et des idées cadeaux originales pour choyer vos proches. La magie de Noël opère dans le village de Maussane Les Alpilles avec des animations pour les enfants, l’arrivée du père noël, des animations gourmandes, l’arrivée de l’huile nouvelle, une grande parade lumineuse et un spectacle pyrotechnique nocture. Place Laugier de Monblan Avenue de la vallée des Baux Maussane-les-Alpilles

