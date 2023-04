Le Comité de jumelage d’Isle fête l’Europe Place Laucournet Isle Isle Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Isle

Le Comité de jumelage d’Isle fête l’Europe Place Laucournet Isle, 10 mai 2023, Isle. Le Comité de jumelage d’Isle fête l’Europe Mercredi 10 mai, 08h30 Place Laucournet Isle Entrée libre Des jeux franco allemands, des animations sur l’Europe, Roue de la fortune et quizz seront proposés pour sensibiliser les citoyens au Joli mois de l’Europe. Place Laucournet Isle Place Laucournet Isle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jumelage.isle@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T08:30:00+02:00 – 2023-05-10T12:00:00+02:00

2023-05-10T08:30:00+02:00 – 2023-05-10T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Isle Autres Lieu Place Laucournet Isle Adresse Place Laucournet Isle Ville Isle Departement Haute-Vienne Age max 99 Lieu Ville Place Laucournet Isle Isle

Place Laucournet Isle Isle Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/isle/

Le Comité de jumelage d’Isle fête l’Europe Place Laucournet Isle 2023-05-10 was last modified: by Le Comité de jumelage d’Isle fête l’Europe Place Laucournet Isle Place Laucournet Isle 10 mai 2023 Isle Place Laucournet Isle Isle

Isle Haute-Vienne