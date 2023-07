OPEN AIR RAP place latarget Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

LE SAMEDI 27 JUILLET

Gartuit de 18h à 23h

Place Lartarget ,Lyon 8eme

Par les centres sociaux Halimi Mermoz et le collectif Barakason

18h-19h: Danse hip pop

19h-20h: Kozak / Lakrypte

20h-21 h: Scène ouverte sur inscription au 06 16 19 40 74

21h-22h: Officier ZEN

22h-23h: L'artiste Belge HAKAI

