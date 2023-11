Marché de Noël de l’APE de Josbaig Place Lasserre Géronce, 16 décembre 2023, Géronce.

Géronce,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves de Josbaig vous invite à son marché de Noël.

Ventre d’objets confectionnés et décorés par les enfants du RPI, vin chaud, pâtisseries et restauration sur place.

Lancement des illuminations, lâcher de lanternes.

Visite du Père Noël et concours de dessin de Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 23:30:00. EUR.

Place Lasserre

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Josbaig parents’ association invites you to its Christmas market.

The market features items made and decorated by RPI children, mulled wine, pastries and on-site catering.

Launch of the illuminations, release of lanterns.

Visit from Santa Claus and Christmas drawing competition.

La asociación de padres Josbaig le invita a su mercado navideño.

El mercado contará con artículos elaborados y decorados por los niños del RPI, vino caliente, bollería y catering in situ.

Lanzamiento de las iluminaciones, suelta de farolillos.

Visita de Papá Noel y concurso de dibujos navideños.

Die Elternvereinigung von Josbaig lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein.

Verkauf von Gegenständen, die von den Kindern des RPI hergestellt und dekoriert wurden, Glühwein, Gebäck und Verpflegung vor Ort.

Start der Beleuchtung, Steigenlassen von Laternen.

Besuch des Weihnachtsmanns und Weihnachtsmalwettbewerb.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn