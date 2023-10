Randonnée patrimoniale : La forêt de Josbaig Place Lasserre Géronce, 3 décembre 2023, Géronce.

Géronce,Pyrénées-Atlantiques

Venez participer à une randonnée patrimoniale avec le Pays d’art et d’histoire et Jean Touyarou.

La vallée de Josbaig terre d’élevage et de cultures est marquée par son paysage d’openfields dans la pleine alluviale, fertile, délimitée entre le Joos et les méandres du Gave. Dans les bourgs, des fermes et des bâtiments annexes de grandes dimensions sont les témoins de cette intense activité agricole.

A l’ouest, de hauts versants composés de collines et de bois eurent un enjeu économique majeur en 1491. La communauté de la vallée sut défendre ses intérêts et la reine Catherine de Navarre leur accorda l’affièvement des bois. Ces derniers apportaient des ressources complémentaires et un complément de subsistance pour les hommes et les animaux. Quant aux basses collines, de grandes landes étaient réservées à l’élevage et l’exploitation de la fougère..

Place Lasserre

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join Jean Touyarou and the Pays d’art et d’histoire for a heritage walk.

The Josbaig valley, a land of livestock and crops, is marked by its landscape of open fields in the fertile alluvial plain between the Joos and the meandering Gave rivers. In the villages, farms and large outbuildings bear witness to this intense agricultural activity.

To the west, the high slopes of hills and woods were a major economic challenge in 1491. The valley community was able to defend its interests, and Queen Catherine of Navarre granted them affièvement of the woods. The latter provided complementary resources and additional sustenance for men and animals. As for the lower hills, large moors were reserved for livestock and fern farming.

Participe en un paseo patrimonial con el Pays d’art et d’histoire y Jean Touyarou.

El valle del Josbaig, tierra de ganadería y cultivos, se caracteriza por su paisaje de campos abiertos en la fértil llanura aluvial entre el Joos y el serpenteante Gave. En las ciudades de mercado, las granjas y las grandes dependencias dan testimonio de esta intensa actividad agrícola.

Al oeste, las altas laderas formadas por colinas y bosques constituían un importante desafío económico en 1491. La comunidad del valle supo defender sus intereses y la reina Catalina de Navarra les concedió el derecho de afièvement de los bosques. Los bosques proporcionaron recursos adicionales y un medio de vida para las personas y los animales. En cuanto a las colinas bajas, se reservaron grandes páramos para la ganadería y el cultivo de helechos.

Nehmen Sie an einer Wanderung zum Kulturerbe mit dem Pays d’art et d’histoire und Jean Touyarou teil.

Das Tal von Josbaig, in dem Viehzucht und Ackerbau betrieben werden, ist geprägt von einer Landschaft mit offenen Flächen in der fruchtbaren Schwemmlandschaft, die zwischen dem Joos und den Windungen des Gave begrenzt wird. In den Dörfern zeugen große Bauernhöfe und Nebengebäude von dieser intensiven landwirtschaftlichen Tätigkeit.

Im Westen waren die hohen Hänge mit ihren Hügeln und Wäldern im Jahr 1491 von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Die Gemeinschaft des Tals wusste ihre Interessen zu verteidigen, und Königin Katharina von Navarra gewährte ihnen die Bepachtung der Wälder. Die Wälder boten zusätzliche Ressourcen und einen zusätzlichen Lebensunterhalt für Menschen und Tiere. Auf den niedrigen Hügeln gab es große Heidelandschaften, die für die Viehzucht und die Nutzung von Farnkraut reserviert waren.

