Vide grenier de la Peña Géronçaise Place Lasserre Géronce, 11 juin 2023, Géronce.

Géronce,Pyrénées-Atlantiques

L’association La Peña Géronçaise organise son vide grenier annuel.

Restauration sur place.

Pour les exposants : inscription avant le 06 juin..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. EUR.

Place Lasserre

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



La Peña Géronçaise association organizes its annual garage sale.

Catering on site.

For exhibitors: registration before June 06.

La asociación La Peña Géronçaise organiza su venta anual de garaje.

Catering in situ.

Para los expositores: inscripción antes del 06 de junio.

Der Verein La Peña Géronçaise organisiert seinen jährlichen Flohmarkt.

Verpflegung vor Ort.

Für Aussteller: Anmeldung vor dem 06. Juni.

