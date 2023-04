Animation KAPLA – Mercredi 3 mai Place Las Fonsès Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Animation KAPLA – Mercredi 3 mai Place Las Fonsès, 3 mai 2023, Villeneuve-Tolosane. Animation KAPLA – Mercredi 3 mai Mercredi 3 mai, 14h00 Place Las Fonsès En fonction de la météo, des activités seront également proposées à l’extérieur. Les enfants accompagnés de leur famille seront accueillies par les bénévoles. Place Las Fonsès Rue Saint-Aubin 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T17:00:00+02:00

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T17:00:00+02:00 association animations

