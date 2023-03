Dançar al pais, balètis trads Place Lapèrouse, Albi (81)

Dançar al pais, balètis trads Place Lapèrouse, Albi (81), 25 août 2023, . Dançar al pais, balètis trads Vendredi 25 août, 19h00 Place Lapèrouse, Albi (81) Gratuit Bal occitan de l’été avec Frezinat le vendre***di* *25* *août**, 19h/20h30,*** place Lapérouse d’Albi L’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn et le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois vous donnent rendez-vous tout l’été, les vendredis soirs, tous les quinze jours, au son des grailes, crabas, vielles, bohas, percussions, harpes, guitares, etc. « Frezinat c’est le Tarn qui rencontre l’Ariège, c’est le mélange de l’azinat et du fresinat, la boudègue qui rencontre l’aboès ! C’est des Bourrées d’Ariège à la tarnaise, du Branlou ariégeois. C’est surtout trois musiciens, passionnés de musique traditionnelle et des instruments qui y sont associés ! Ça ne va pas vous laisser de marbre (ariégeois ou tarnais à voir). Vous allez vous régaler comme quand vous mangez un azinat ou du fresinat ! – Morgane : Hautbois, Cornemuses, Flûtes, Chant Elle est Couseranaise un point c’est tout – Antonin : Cornemuses, Hautbois, Accordéon, Chant Ne lui dites pas qu’il est aveyronnais il va très mal le prendre – Mathys : Accordéon, Hautbois, Cornemuses, Flûtes, Chant Il n’est ni catalan, ni anglais, ni breton … » Si les conditions météorologiques sont mauvaises, le concert sera annulé. Institut d’Estudis Occitans – Seccion Tarn 3 carrièra de la Tòrqua – 3 rue de la Torque ● 81120 REIALMONT – 81120 REALMONT 05 63 46 21 43 – Courriel :* ieo81@ieo-oc.org *o centre-occitan-rochegude@orange.fr – Siti :* *www.ieo-tarn.org source : événement Dançar al pais, balètis trads publié sur AgendaTrad Place Lapèrouse, Albi (81) Place Lapèrouse, 81000 Albi, France [{« link »: « mailto:ieo81@ieo-oc.org »}, {« link »: « mailto:centre-occitan-rochegude@orange.fr »}, {« link »: « http://www.ieo-tarn.org »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41751 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

