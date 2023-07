Nocturnes Gourmandes Place Lapérouse Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Nocturnes Gourmandes Place Lapérouse Albi, 29 août 2023, Albi. Nocturnes Gourmandes Mardi 29 août, 18h00 Place Lapérouse Entrée libre NOUVEAUTÉ 2023 : Cette année, entrez aussi au musée Toulouse-Lautrec !

De 18h à 20h : visites Flash (30 min) du musée + un verre de cocktail Rainbow offert (recette originale d’Henri de Toulouse-Lautrec).

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme / 10€

De 18h à 22h : dégustation-vente du cocktail Rainbow sur les terrasses du Palais de la Berbie Place Lapérouse Place Lapérouse, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T18:00:00+02:00 – 2023-08-29T23:00:00+02:00

2023-08-29T18:00:00+02:00 – 2023-08-29T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Place Lapérouse Adresse Place Lapérouse, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Place Lapérouse Albi

Place Lapérouse Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/