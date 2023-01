Bal trad : musiques et danses occitane à l’honneur Place Lapérouse Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Bal trad : musiques et danses occitane à l’honneur Place Lapérouse, 21 juillet 2023, Albi. Bal trad : musiques et danses occitane à l’honneur Vendredi 21 juillet, 19h00 Place Lapérouse

Gratuit

Avec Los d’Endacom qui réunit 8 musiciens férus d’instruments d’autrefois : vielle à roue, mini-carillon, flûte, accordéon diatonique, graïle, craba, accordéon chromatique… Place Lapérouse Place Lapérouse, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie

2023-07-21T19:00:00+02:00

2023-07-21T21:30:00+02:00

