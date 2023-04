Journée citoyenne de sensibilisation à la propreté en ville et à la bonne gestion des déchets Place Lapérouse Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Journée citoyenne de sensibilisation à la propreté en ville et à la bonne gestion des déchets Place Lapérouse, 15 avril 2023, Albi. Journée citoyenne de sensibilisation à la propreté en ville et à la bonne gestion des déchets Samedi 15 avril, 08h30 Place Lapérouse La collecte est organisée sur 12 secteurs de la Ville (constituant les 12 équipes), de 8h30 à 11h30. Elle sera suivie d’une pesée, de photos-souvenirs et d’une remise de prix. Matériel fourni : sacs de collecte, pinces, plan du circuit à effectuer dans le quartier, fiche méthodologique, indication du point de collecte… L’ensemble des déchets collectés sera trié et déposé en point d’apport volontaire par les participants. Animation grand public par la Communauté d’agglomération de l’Albigeois avec des ateliers de sensibilisation au tri, au recyclage et à la récupération de 10h à 14h, Place Lapérouse. Place Lapérouse Place Lapérouse, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

