Yasmine est déchirée. Littéralement. S’inspirant de son propre vécu, l’autrice et metteuse en scène Tamara al Saadi retrace l’expérience de son arrivée en France lorsque la première guerre du Golfe éclata et son combat pour y trouver sa place, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Cette héroïne est divisée en deux parties : l’une, originelle, l’irakienne, et l’autre se voulant française et rêvant d’évacuer son identité arabe. Incarnées par deux comédiennes, ces deux facettes de la même jeune femme vivent leur vie chacune de son côté. Jusqu’à ce qu’un incident les force à se réconcilier : leur perte de la faculté de lecture, en français comme en arabe. La scène est donc un espace de reconstitution. C’est le lieu d’une quête, d’une traversée semée d’embûches où l’on ne se sent jamais au bon endroit, de la bonne façon. Porté par sept comédiens et un enfant, ce récit initiatique est à l’image de sa protagoniste principale. Hybride. Avec un réalisme teinté de fantastique – ou l’inverse –, il nous entraîne dans les méandres d’une identité complexe. Au coeur d’une transformation intime étroitement liée au collectif, dont les acteurs incarnent plusieurs représentants. Dans sa pluralité, Yasmine s’adresse à tous. Sans esbroufe, avec pudeur, elle met en jeu et en question notre société.

