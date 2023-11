C’est Noël à Ciboure : Phare Ouest, parade lumineuse et féérique Place Lannes Ciboure, 18 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

L’équipage de Phare Ouest nous propose un voyage magique et fantastique. Guidés par un capitaine audacieux à la barre d’un vaisseau de lumière, des personnages oniriques nous entraînent en musique dans les rues de Ciboure.

Départ place Lannes • Public familial – Accès libre.

Place Lannes

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The crew of Phare Ouest take us on a magical, fantastical voyage. Guided by a daring captain at the helm of a vessel of light, dreamlike characters take us on a musical journey through the streets of Ciboure.

Departure from Place Lannes ? Family audience – Free admission

La tripulación de Phare Ouest nos embarca en un viaje mágico y fantástico. Guiados por un audaz capitán al timón de una nave de luz, personajes de ensueño nos llevan por las calles de Ciboure al son de la música.

Salida de la Place Lannes ? Público familiar – Entrada gratuita

Die Crew von Phare Ouest lädt uns zu einer magischen und fantastischen Reise ein. Geführt von einem kühnen Kapitän am Steuer eines Schiffes aus Licht, ziehen uns traumhafte Figuren mit Musik durch die Straßen von Ciboure.

Abfahrt am Place Lannes ? Familienpublikum – Freier Zugang

