Festival littéraire « Villeneuve se livre » Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot, 23 septembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Cette 3ème édition aura pour thème « Un esprit sain dans un corps sain ».

Rencontres/débats et nombreuses animations tout au long du week-end !.

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

Place Lafayette Rue de Casseneuil

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The theme of this 3rd edition is « A healthy mind in a healthy body ».

Meetings/debates and a host of events throughout the weekend!

El tema de esta 3ª edición es « Una mente sana en un cuerpo sano ».

Reuniones/debates y un sinfín de actos durante todo el fin de semana

Diese dritte Ausgabe steht unter dem Motto « Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper ».

Begegnungen/Debatten und zahlreiche Animationen während des gesamten Wochenendes!

