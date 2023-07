Tour Cycliste Poitou-Charentes Place Labate Bressuire, 23 août 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

La Ville de Bressuire accueille l’arrivée de la 2ème étape du Tour Poitou-Charentes 2023.

Arrivée prévue Place Labate..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 . EUR.

Place Labate

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The town of Bressuire welcomes the finish of the 2nd stage of the Tour Poitou-Charentes 2023.

The finish is scheduled for Place Labate.

La ciudad de Bressuire acoge la llegada de la 2ª etapa del Tour Poitou-Charentes 2023.

La llegada está prevista en la Place Labate.

Die Stadt Bressuire empfängt die Ankunft der 2. Etappe der Tour Poitou-Charentes 2023.

Geplante Ankunft am Place Labate.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Bocage Bressuirais