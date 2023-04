En Bal la Ville Place, La Tour-du-Pin (38)

En Bal la Ville Place, La Tour-du-Pin (38), 3 juin 2023, . En Bal la Ville Samedi 3 juin, 17h00 Place, La Tour-du-Pin (38) gratuit les musiques et danses traditionnelles investissent La Tour du Pin Danseurs et musiciens, venez à 17h sur la place Antonin Dubost pour danser et jouer lors un bal folk faussement improvisé tout le monde est bienvenu pour lancer les festivités des 40 ans du Folk des Terres Froides ! Musiciens, apprenez les 10 premiers morceaux de ce bal sur : https://www.folkdesterresfroides.fr/en-bal-al-ville-3-juin-23/ Ensuite, chacun pourra proposer ses morceaux préférés …. Et la soirée se poursuivra par un banquet « auberge espagnole » sur la place, en musique : apportez une de vos meilleures spécialités à partager ! (et vos couverts) source : événement En Bal la Ville publié sur AgendaTrad Place, La Tour-du-Pin (38) Place Antonin Dubost Place, 38110 La Tour-du-Pin, France [{« link »: « https://www.folkdesterresfroides.fr/en-bal-al-ville-3-juin-23/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42436 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk

Lieu Place, La Tour-du-Pin (38) Adresse Place Antonin Dubost Place, 38110 La Tour-du-Pin, France

