Marché de Noël de Déols Place La Fayette Déols, 10 décembre 2023, Déols.

Déols,Indre

Marché de Noël de Déols avec présence exceptionnelle du Père Noël et de nombreuses animations tout au long de la journée..

Dimanche 2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place La Fayette

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market of Déols with exceptional presence of Santa Claus and many animations throughout the day.

Mercado de Navidad en Déols con la presencia excepcional de Papá Noel y numerosas actividades durante todo el día.

Weihnachtsmarkt in Déols mit außergewöhnlicher Anwesenheit des Weihnachtsmanns und zahlreichen Animationen den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-11-24 par BERRY