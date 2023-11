Animation musicale de Noël : en selle Place Kubler Sélestat, 2 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Le public est invité à pédaler pour alimenter électriquement cette animation musicale de Noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:45:00. 0 EUR.

Place Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The public is invited to pedal to power this musical Christmas animation

Se invita al público a pedalear con sus bicicletas para impulsar esta extravagancia musical navideña

Das Publikum ist eingeladen, in die Pedale zu treten, um diese musikalische Weihnachtsanimation elektrisch zu betreiben

Mise à jour le 2023-10-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme