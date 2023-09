Marche des zombies Place Kubler Sélestat, 31 octobre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Crêpe offerte aux enfants, séance de maquillage, cours de danse collectif puis défilé dans le centre ville piéton.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 20:00:00. 0 EUR.

Place Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Pancake party for children, make-up session, group dance class, then parade through the pedestrianized town center

Tortitas para los niños, pintacaras, clase de baile en grupo y desfile por el centro peatonal de la ciudad

Crêpe für die Kinder, Schminken, Gruppentanzkurs, dann Umzug durch die Fußgängerzone im Stadtzentrum

Mise à jour le 2023-09-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme