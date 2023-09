Disco Soupe n°2 Place Jules PLan Die, 15 octobre 2023, Die.

Die,Drôme

Une Disco Soupe, c’est une session collective de cuisine de fruits et légumes rebuts ou invendus (récupérés auprès des producteurs ou des supermarchés) dans une ambiance musicale et festive.

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A Disco Soupe is a collective cooking session using waste or unsold fruit and vegetables (collected from growers or supermarkets) in a musical and festive atmosphere

Una Disco Soupe es una sesión de cocina colectiva en la que se utilizan frutas y verduras de desecho o no vendidas (recogidas de productores o supermercados) en un ambiente festivo y musical

Eine Disco-Suppe ist eine kollektive Kochsession mit ausrangiertem oder unverkauftem Obst und Gemüse (von Erzeugern oder Supermärkten) in einer musikalischen und festlichen Atmosphäre

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme du Pays Diois