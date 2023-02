Visite de l’atelier de teintures naturelles et historiques Place jules plan 26150 DIE Die Catégories d’Évènement: Die

Visite de l'atelier de teintures naturelles et historiques Place jules plan 26150 DIE, 31 mars 2023, Die.

Mon atelier sera ouvert le vendredi après-midi et le samedi.

Nous commencerons par une visite de l’atelier de teintures végétales et historiques avec la présentation des herbiers et nuanciers et des travaux de reconstitution historique déja réalisés, puis je partagerai une démonstration qui me permettra de présenter le métier.

Dans un deuxième temps j’inviterai les participants à une visite du jardin de plantes tinctoriales.

Je partagerai aussi autour de la présentation de récits sur les recherches historiques possible, en cours et à venir, ainsi que sur les enjeux agricoles de la production de plantes tinctoriales; Profitez du passage dans mon atelier pour aller à la découverte des 25 ateliers du Diois participant aux JEMA

2023-03-31T11:30:00+00:00 – 2023-04-01T16:00:00+00:00

