Feu de la Saint-Jean d’hiver Place Jules Pelissier Saint-Rémy-de-Provence, 4 décembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’association « La Respelido Prouvençalo » organise le spectacle du Feu de la Saint-Jean d’Hiver le dimanche 10 décembre à 17h..

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Place Jules Pelissier

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association « La Respelido Prouvençalo » is organising the Saint John’s Winter Fire Show on Sunday 10th December at 5pm.

La asociación « La Respelido Prouvençalo » organiza el domingo 10 de diciembre, a las 17.00 horas, el espectáculo de fuegos de invierno de San Juan.

Der Verein « La Respelido Prouvençalo » organisiert am Sonntag, den 10. Dezember um 17 Uhr das Spektakel des Johannisfeuers.

