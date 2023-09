Halloween à Saint-Rémy-de-Provence Place Jules Pelissier Saint-Rémy-de-Provence, 31 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le défilé d’Halloween en centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence accueillera les petits monstres à la tombée de la nuit, le mardi 31 octobre à 17h30..

2023-10-31 17:30:00 fin : 2023-10-31 . .

Place Jules Pelissier

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Halloween parade in Saint-Rémy-de-Provence town centre will welcome little monsters at dusk on Tuesday 31 October at 5.30pm.

El desfile de Halloween en el centro de Saint-Rémy-de-Provence dará la bienvenida a los pequeños monstruos al anochecer del martes 31 de octubre a las 17.30 h.

Die Halloween-Parade in der Innenstadt von Saint-Rémy-de-Provence empfängt die kleinen Monster bei Einbruch der Dunkelheit am Dienstag, den 31. Oktober um 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles