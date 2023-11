Matinée gourmande de Noël Place Jules Nadi Romans-sur-Isère, 17 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Marché gourmand, Marché de producteurs, Bar à huitres, et de nombreuses animations (maquillage, séance photo avec le Père Noël, atelier créatif, démonstration culinaire..).

2023-12-17 08:00:00 fin : 2023-12-17 13:00:00. .

Place Jules Nadi Place Perrot de Verdun et Place Maurice Faure

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gourmet market, farmers’ market, oyster bar, and many activities (face painting, photo session with Santa Claus, creative workshop, cooking demonstration…)

Mercado gastronómico, mercado de agricultores, bar de ostras y muchas actividades de animación (pintura de caras, sesión de fotos con Papá Noel, taller creativo, demostración de cocina, etc.)

Gourmetmarkt, Bauernmarkt, Austernbar und zahlreiche Animationen (Schminken, Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann, Kreativwerkstatt, kulinarische Vorführungen…)

Mise à jour le 2023-11-20 par Valence Romans Tourisme