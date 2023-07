Théâtre : Le Principe D’incertitude Place Jules Nadi Romans-sur-Isère, 1 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Dans le programme de Romans Scenes



Jean-Marc Dumontet présente » Le principe d’incertitude »

De Simon Stephens

Avec : Jean-Pierre Darroussin et Laura Smet.

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

Place Jules Nadi Salle des Cordeliers

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the Romans Scenes program



Jean-Marc Dumontet presents « The Uncertainty Principle

By Simon Stephens

With : Jean-Pierre Darroussin and Laura Smet

En el programa Escenas romanas



Jean-Marc Dumontet presenta « El principio de incertidumbre

Por Simon Stephens

Protagonistas : Jean-Pierre Darroussin y Laura Smet

Im Programm von Romans Scenes



Jean-Marc Dumontet präsentiert « Das Prinzip der Ungewissheit »

Von Simon Stephens

Mit : Jean-Pierre Darroussin und Laura Smet

Mise à jour le 2023-06-20 par Valence Romans Tourisme