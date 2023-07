Humour- Baptiste Lecaplain Place Jules Nadi Romans-sur-Isère, 22 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Dans le programme de Romans Scenes



« Voir les gens »



Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain est comme une piscine à

boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde.

Et en plus vous pouvez garder vos chaussures !.

2023-11-22 20:00:00 fin : 2023-11-22 . EUR.

Place Jules Nadi Salle des Cordeliers

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the Romans Scenes program



« Seeing people



Baptiste Lecaplain?s new show is like a ball pool for adults

for adults: it’s fun, colorful and open to everyone.

Plus, you can keep your shoes on!

En el programa Escenas romanas



« Ver a la gente



El nuevo espectáculo de Baptiste Lecaplain es como una piscina de bolas para adultos

para adultos: es divertido, colorido y abierto a todos.

Y además, ¡puedes dejarte los zapatos puestos!

Im Programm von Romans Scenes



« Menschen sehen »



Die neue Show von Baptiste Lecaplain ist wie ein Bällchenbad

bälle für Erwachsene: Es macht Spaß, ist bunt und für alle offen.

Und außerdem können Sie Ihre Schuhe anbehalten!

Mise à jour le 2023-06-20 par Valence Romans Tourisme