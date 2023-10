Semaines bleues romanaises : Initiation Danses latines (ouvert à tous) Place Jules Nadi Romans-sur-Isère, 15 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Dans le cadre des semaines bleues romanaises, la Salle des Cordeliers vous ouvre ses portes pour une initiation danses latines animée par Brice Guibbert de l’association Tendans’



Évènement gratuit intergénérationnel et ouvert à tous ! Cocktail offert..

2023-10-15 14:00:00 fin : 2023-10-15 16:30:00. .

Place Jules Nadi Salle des cordeliers

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Romanesque blue weeks, the Salle des Cordeliers opens its doors to you for a Latin dance initiation led by Brice Guibbert from the Tendans’ association



A free intergenerational event open to all! Cocktail offered.

En el marco de las Semanas Azules del Románico, la Salle des Cordeliers le abre sus puertas para una iniciación a los bailes latinos dirigida por Brice Guibbert, de la asociación Tendans



Se trata de un evento intergeneracional gratuito y abierto a todos Cóctel gratuito.

Im Rahmen der Blauen Wochen in Rom öffnet der Salle des Cordeliers seine Türen für eine Einführung in lateinamerikanische Tänze, die von Brice Guibbert vom Verein Tendans’ geleitet wird



Kostenlose, generationsübergreifende Veranstaltung für alle! Cocktail wird angeboten.

Mise à jour le 2023-09-29 par Valence Romans Tourisme