Spectacle : Mon école adorée – Cie Le Temps d’un Mouvement Place Jules Nadi Romans-sur-Isère, 1 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les élèves du Centre artistique de Romans vous donnent rendez vous samedi 1er juillet à 14h et 20h aux Cordeliers.

Danseurs, percussionnistes et comédiens partageront la scène cette année avec la chorale Rhinocerock pour le plus grand plaisir de tous…

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Place Jules Nadi Salle des Cordeliers

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The students of the Centre Artistique de Romans invite you to join them on Saturday July 1 at 2pm and 8pm at Les Cordeliers.

Dancers, percussionists and actors will share the stage this year with the Rhinocerock choir, to the delight of all…

Los alumnos del Romans Arts Centre actuarán en Les Cordeliers el sábado 1 de julio a las 14h y a las 20h.

Bailarines, percusionistas y actores compartirán escenario este año con el coro Rhinocerock, para deleite de todos…

Die Schüler des Centre artistique de Romans laden Sie am Samstag, den 1. Juli, um 14 Uhr und 20 Uhr zu einem Rendezvous in den Cordeliers ein.

Tänzer, Perkussionisten und Schauspieler werden dieses Jahr die Bühne mit dem Chor Rhinocerock teilen, um alle zu begeistern…

Mise à jour le 2023-06-23 par Valence Romans Tourisme