EXPOSITION DE PHOTOS ‘VOSGES, HABITANTS DISCRETS’ Place Jules Méline Remiremont, samedi 27 janvier 2024.

Remiremont Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

Dans le cadre de la 27ème semaine de la photographie organisée par la Ville de Remiremont, la médiathèque intercommunale Le Cercle accueillera une exposition photographique réalisée par Hugo Faivre, du 27 janvier au 10 février 2024, intitulée : « Vosges : habitants discrets ».

«Je suis né à Remiremont, dans les Vosges, courant 1998. J’ai consacré une partie de mon adolescence à l’aventure, bivouaquer en forêt, parcourir les montagnes … En 2016, je suis parti avec un ami durant 4 jours, en totale autonomie et tout azimut. Nous avons rencontré la vie de la forêt, ses habitants. Depuis ce jour, je pris la décision de ne plus faire fuir cette richesse, mais de l’observer et d’apprendre son mode de vie. Sans l’impacter de ma présence. En 2021, j’achetai mon premier appareil photo afin d’immortaliser des moments, des rencontres, des mirages. Ces photographies sont quelques-unes de mes rencontres. » Hugo FaivreTout public

0 EUR.

Place Jules Méline

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2024-01-11 par OT REMIREMONT