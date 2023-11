AMNESTY INTERNATIONAL – DIX JOURS POUR SIGNER Place Jules Méline Remiremont, 9 décembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

La médiathèque intercommunale Le Cercle accueille le groupe romarimontain d’Amnesty International pour l’opération « Dix jours pour signer » en faveur de la défense des droits de l’homme.

Chaque année autour du 10 décembre, journée internationale des droits de l’homme, Amnesty International organise une grande campagne de mobilisation autour de 10 situations de personnes ou groupe de personnes dont les droits sont bafoués. Il s’agit de sensibiliser le grand public aux droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de donner la possibilité à chacun, quel que soit son âge, d’agir pour une ou plusieurs personnes.

Amnesty International France demande à chacun d’interpeller les autorités par l’envoi de lettres et de pétitions, par des messages sur les réseaux sociaux. Il s’agit de défendre aussi bien des victimes de torture, de discrimination, de répression de la liberté d’expression que d’exactions commises par des entreprises.. Tout public

The Le Cercle inter-community media library welcomes the Romarimont group of Amnesty International for the « Ten days to sign » operation in defense of human rights.

Every year around December 10, International Human Rights Day, Amnesty International organizes a major campaign to mobilize support for 10 situations involving people or groups of people whose rights are being violated. The aim is to raise public awareness of the rights set out in the Universal Declaration of Human Rights, and to enable everyone, whatever their age, to take action on behalf of one or more people.

Amnesty International France is asking everyone to challenge the authorities by sending letters and petitions, and by posting messages on social networks. The aim is to defend victims of torture, discrimination, repression of freedom of expression and corporate abuses alike.

La biblioteca multimedia intermunicipal de Le Cercle acoge al grupo Romarimont de Amnistía Internacional con motivo de la campaña « Diez días para firmar » en defensa de los derechos humanos.

Cada año, en torno al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional organiza una gran campaña de sensibilización sobre 10 situaciones de violación de los derechos de personas o grupos de personas. El objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y dar a todas las personas, sea cual sea su edad, la oportunidad de actuar en favor de una o varias personas.

Amnistía Internacional Francia pide a todo el mundo que desafíe a las autoridades enviando cartas y peticiones, y publicando mensajes en las redes sociales. El objetivo es defender a las víctimas de tortura, discriminación, represión de la libertad de expresión y abusos cometidos por empresas.

Die interkommunale Mediathek Le Cercle empfängt die Gruppe von Amnesty International aus Romarimontain für die Aktion « Dix jours pour signer » (Zehn Tage, um zu unterschreiben) zur Verteidigung der Menschenrechte.

Jedes Jahr um den 10. Dezember herum, dem internationalen Tag der Menschenrechte, organisiert Amnesty International eine große Mobilisierungskampagne zu 10 Situationen von Personen oder Personengruppen, deren Rechte mit Füßen getreten werden. Es geht darum, die breite Öffentlichkeit für die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegten Rechte zu sensibilisieren und jedem, unabhängig von seinem Alter, die Möglichkeit zu geben, sich für eine oder mehrere Personen einzusetzen.

Amnesty International Frankreich fordert alle auf, sich mit Briefen, Petitionen und Nachrichten in sozialen Netzwerken an die Behörden zu wenden. Es geht darum, sich sowohl für Opfer von Folter, Diskriminierung, Unterdrückung der Meinungsfreiheit als auch für Übergriffe von Unternehmen einzusetzen.

