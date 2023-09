ATELIER D’ÉCRITURE ‘A TABLE !’ Place Jules Méline Remiremont, 7 octobre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Dans le cadre de la manifestation « Rencontre avec… À table ! » portée par la médiathèque départementale des Vosges, la médiathèque Le Cercle vous propose un atelier d’écriture autour de la thématique « A table ».

Ambiance décomplexée.

Vous pensiez ne pas savoir écrire ? La page blanche vous a toujours fait peur ? La médiathèque vous propose de tordre le cou à tous les préjugés qui entourent les ateliers d’écriture. Venez vous essayer et laissez vous guider par notre intervenante. Au menu : amuse bouches d’écriture, plat de résistance et farandoles de mots autour d’une thématique commune « A table ». On va vous régaler !

Des exercices ludiques

Les ateliers d’écriture ont un rôle avant tout ludique et créatif. Jouer, manipuler des mots, c’est un peu comme s’entrainer à jongler. C’est en essayant que l’on progresse. Les jeux proposés vont stimuler votre écriture. Vous serez les premiers surpris par tout ce qui va sortir de vous.. Adultes

Samedi 2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. 0 EUR.

Place Jules Méline

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



As part of the « Rencontre avec? À table! » event organized by the Vosges departmental media library, Le Cercle media library offers a writing workshop on the theme of « A table ».

A relaxed atmosphere.

Did you think you couldn’t write? Have you always been afraid of the blank page? The mediatheque is ready to put an end to all the prejudices surrounding writing workshops. Come and give it a try, and let our facilitator guide you. On the menu: writing amuse bouche, main course and word farandoles around a common theme: « A table ». You’re in for a treat!

Fun exercises

Writing workshops are above all fun and creative. Playing and manipulating words is a bit like practicing juggling. It’s by trying that you make progress. The games on offer will stimulate your writing. You’ll be the first to be surprised by what comes out of you.

En el marco de la manifestación « Rencontre avec? À table » organizado por la mediateca departamental de los Vosgos, la mediateca Le Cercle acoge un taller de escritura sobre el tema « A table ».

Un ambiente distendido.

¿Creías que no sabías escribir? ¿Siempre le ha dado miedo la página en blanco? La mediateca te ofrece la oportunidad de desafiar todos los prejuicios que rodean a los talleres de escritura. Ven a intentarlo y déjate guiar por nuestro animador. En el menú: amuse bouche de escritura, plato principal y farandules de palabras en torno a un tema común « Una mesa ». Será un placer

Ejercicios divertidos

Los talleres de escritura son ante todo divertidos y creativos. Jugar y manipular las palabras es un poco como practicar malabares. Es probando como se progresa. Los juegos propuestos estimularán su escritura. Serás el primero en sorprenderte con lo que salga de ti.

Im Rahmen der Veranstaltung « Rencontre avec? À table! », die von der Mediathek des Departements Vosges getragen wird, bietet Ihnen die Mediathek Le Cercle einen Schreibworkshop zum Thema « A table » an.

Eine lockere Atmosphäre.

Sie dachten, Sie könnten nicht schreiben? Sie hatten schon immer Angst vor dem leeren Blatt? Die Mediathek bietet Ihnen die Möglichkeit, mit allen Vorurteilen aufzuräumen, die Schreibwerkstätten umgeben. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich von unserer Referentin anleiten. Auf dem Menüplan stehen Schreibamuse, Hauptgericht und Wortfarandolen rund um ein gemeinsames Thema « A table ». Wir werden Sie verwöhnen!

Spielerische Übungen

Schreibwerkstätten haben vor allem eine spielerische und kreative Rolle. Das Spielen und Manipulieren von Wörtern ist ein bisschen wie Jonglieren. Probieren geht über Studieren. Die vorgeschlagenen Spiele werden Ihr Schreiben anregen. Sie werden die ersten sein, die überrascht sind, was aus Ihnen herauskommt.

